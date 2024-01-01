حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك

أمرت النيابة العامة، اليوم الأثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار وترويج الألعاب النارية وإدارة صفحة لممارسة النشاط بمحافظة الاسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية؛ بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تفاصيل ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج الألعاب النارية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وبحوزته 1460 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام– 2 دفتر للحسابات والأسعار.



وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.