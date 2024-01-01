استنفار أمني موسع تمهيداً لاحتفالات عيد الميلاد المجيد في الأديرة والكنائس بأسيوط

وصلت تدابير الأمن والسلامة في محافظة أسيوط إلى أعلى مستوى ممكن تمهيداً لاحتفالات عيد الميلاد المجيد 2024 في الإديرة والكنائس. حيث تم تنفيذ خطة أمنية مكثفة بإشراف اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط حيث يتم التركيز الأمني على الأديرة والكنائس وتم تعزيز التواجد الأمني بشكل كبير.

قيادات مديرية أمن أسيوط تشارك في الاستنفار الأمني

تتم الجهود الأمنية تحت إشراف اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية. كما يشرف العميد إسماعيل المحرزي، مدير المرور، والعميد محمد عبد العزيز، وكيل الإدارة، والعقيد أحمد الإدريسي، رئيس مباحث المرور، على الجهود الأمنية.

يشتمل الترتيب الأمني على زيادة عدد القوات الأمنية والتفتيش الدقيق للأديرة والكنائس والمناطق المحيطة بها. تم تمكين فرق الشرطة ومأموري مراكز وأقسام الشرطة في جميع أنحاء محافظة أسيوط بمهام محددة بهدف تعزيز الأمن والحفاظ على السلامة العامة.

تعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الأمن الشاملة لضمان سلامة المواطنين وزوار المحافظة خلال الاحتفالات. يتمتع أهالي أسيوط وزوارها بشعور بالأمان والطمأنينة أثناء احتفالهم بعيد الميلاد المجيد في الأديرة والكنائس.

علاوة على ذلك، تهدف الإجراءات الأمنية إلى منع واحتواء أي تهديدات أمنية محتملة والتصدي لأي حالة طوارئ قد تحدث في تلك الفترة. تعمل الأجهزة الأمنية بكل كفاءة وحزم لضمان استقرار المحافظة وسلامة المواطنين.

يجب على الجمهور التعاون مع السلطات الأمنية والالتزام بالإرشادات الأمنية المعلنة خلال فترة الاحتفالات. هذا يساهم في تأمين بيئة آمنة ومحمية للجميع.

استنفار أمني

ويجب أن يتذكر الجميع أن استنفار الأمن والتواجد الأمني المكثف هما أمران ضروريان لضمان عيد ميلاد مجيد هادئ وآمن للجميع في محافظة أسيوط.

ويهدف الاستنفار الأمني إلى ضمان سلامة المواطنين وزوار المحافظة أثناء احتفالات عيد الميلاد. تم تكليف العديد من الضباط العاملين في الأجهزة الأمنية المختلفة بتنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية والعميد إسماعيل المحرزي مدير المرور والعقيد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور.

من بين الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها تعزيز التواجد الأمني في جميع أماكن الاحتفالات والكنائس الرئيسية في المحافظة. تم توفير حواجز أمنية وكمائن متحركة لضمان تفتيش الأشخاص والمركبات المشتبه بها. كما تم تكثيف دوريات الشرطة وتوفير تأمين مشدد للأماكن الحساسة.

وبفضل هذه الجهود الأمنية الكبيرة ، يشعر الناس بالطمأنينة والأمان أثناء الاحتفالات ويستمتعون بروح الميلاد المجيد بدون قلق من أي تهديدات أمنية.