اقرأ بالوفد.. ترقب لإنطلاق النسخة الجديدة من الحوار الوطني
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “ترقب لإنطلاق النسخة الجديدة من الحوار الوطني”.
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
ـ المرحلة الجديدة تحتاج لمسئولية كبيرة من جميع الفاعلين والمشاركين.. وتوقعات بنقاشات واسعة في موضوعات مختلفة
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: “معيط” و"مدبولي".. ومستوى معيشة الناس
ـ “بوتين”: مصر تتمتع بعضوية كاملة في “بريكس” ونتوسع في التبادل التجاري بين دول المجموعة بالعملات الوطنية
ـ جهود مصرية واسعة ومفاوضات معقدة لوقف الحرب الإسرائيلية
ـ بعد إيقاف مجلس “حطب”.. وزارة الرياضة تسلم اتحاد الفروسية للجنة المؤقتة
ــ واشنطن تقرر سحب حاملة الطائرات “جيرالد فورد" من المتوسط
ـ بعد ارتفاع كروت الفكة.. “تنظيم الاتصالات” يدرس زيادة أسعار خدمات المحمول
ــ رفع أسعار تذاكر المترو