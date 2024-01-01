اقرأ بالوفد.. ترقب لإنطلاق النسخة الجديدة من الحوار الوطني

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “ترقب لإنطلاق النسخة الجديدة من الحوار الوطني”.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ المرحلة الجديدة تحتاج لمسئولية كبيرة من جميع الفاعلين والمشاركين.. وتوقعات بنقاشات واسعة في موضوعات مختلفة

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: “معيط” و"مدبولي".. ومستوى معيشة الناس

ـ “بوتين”: مصر تتمتع بعضوية كاملة في “بريكس” ونتوسع في التبادل التجاري بين دول المجموعة بالعملات الوطنية

ـ جهود مصرية واسعة ومفاوضات معقدة لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ بعد إيقاف مجلس “حطب”.. وزارة الرياضة تسلم اتحاد الفروسية للجنة المؤقتة

ــ واشنطن تقرر سحب حاملة الطائرات “جيرالد فورد" من المتوسط

ـ بعد ارتفاع كروت الفكة.. “تنظيم الاتصالات” يدرس زيادة أسعار خدمات المحمول

ــ رفع أسعار تذاكر المترو