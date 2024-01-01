الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد.. ترقب لإنطلاق النسخة الجديدة من الحوار الوطني

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من التقارير والموضوعات الأخبارية المهمة، أبرزها: “ترقب لإنطلاق النسخة الجديدة من الحوار الوطني”.

 

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ المرحلة الجديدة تحتاج لمسئولية كبيرة من جميع الفاعلين والمشاركين.. وتوقعات بنقاشات واسعة في موضوعات مختلفة

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: “معيط” و"مدبولي".. ومستوى معيشة الناس

ـ “بوتين”: مصر تتمتع بعضوية كاملة في “بريكس” ونتوسع في التبادل التجاري بين دول المجموعة بالعملات الوطنية

ـ جهود مصرية واسعة ومفاوضات معقدة لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ بعد إيقاف مجلس “حطب”.. وزارة الرياضة تسلم اتحاد الفروسية للجنة المؤقتة

ــ واشنطن تقرر سحب حاملة الطائرات “جيرالد فورد" من المتوسط

ـ بعد ارتفاع كروت الفكة.. “تنظيم الاتصالات” يدرس زيادة أسعار خدمات المحمول

ــ رفع أسعار تذاكر المترو

 

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