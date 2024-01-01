كشفت التحقيقات ، في واقعة مقتل شاب بمنطقة حدائق المعادي، أن المجني عليه ربطته علاقة آثمة مع زوجة المتهم الأول، وأن الأخير أجبر زوجته على استدراجه بعد اكتشافه خيانتها له، واعتدى عليه حتى فارق الحياة.

تفاصيل جديدة في جريمة الخيانة الزوجية بحدائق المعادي

وأضافت التحريات الأولية ؛ أن الزوجة المتهمة بتلك العلاقة اعترفت بذلك حيث اتفق المتهمين الأربعة باستدراج المجني عليه إلى الشقة محل الواقعة عن طريق المتهمة الثانية بعد أن أوهمته برغبتها في إقامة علاقة غير شرعية معه.

وأشارت التحريات؛ إلى أن المتهم الأول استعان بالمتهمة الرابعة (صديقة شقيقة) المتهمة الثالثة في الصعود صحبة زوجته للشقة محل الواقعة ، والاختباء بداخل إحدى الغرف وطلبت منها المتهمة الثالثة الاتصال بها، وإخبارهم عند صعود المجني عليه للشقة واختبأ المتهم الأول وبصحبته شقيقته المتهمة الثالثة بإحدى الشوارع المحيطة لمكان الواقعة، وعقب صعود المجني عليه للشقة محل الواقعة ورد للمتهمة الثالثة اتصال من المتهمة الرابعة وأخبرتها بصعود المجني عليه للشقة.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول؛ صعد مع شقيقته المتهمة الثالثة إلى الشقة واشتركوا سويا في توثيق المجني عليه بالحبال وتناوبوا جميعا الاعتداء عليه بالضرب مستخدمين عصى خشبية والأيدي حتى فارق الحياة وتم التحفظ على المتهمين والهواتف المحمولة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات معهم، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

تفاصيل إصابة 13 شخص في تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نقل بطريق العين السخنة

كما تعرض 13 شخصًا للاصابة ، فى تصادم سياره ميكروباص مع سيارة نقل ،بطريق العين السخنة اتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل 11 مصابا إلى مجمع السويس الطبى بينما رفض إثنين مصابين النقل، وتلقوا العلاج فى مكان الحادث.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن السويس، بلاغًا من مدير مرفق إسعاف محافظه السويس ، وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق العين السخنة باتجاه مدينة الزعفرانة بنطاق محافظة السويس، وتم نقل 11 مصابا إلى مجمع السويس الطبى بينما رفض إثنين مصابين النقل وتلقوا العلاج فى مكان الحادث.