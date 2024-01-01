محور الفريق كمال عامر.. انتقلت النيابة العامة بالجيزة ، إلى موقع حادث محور الفريق كمال عامر، والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة 5 آخرين، لإجراء المعاينات اللازمة.

تفاصيل جديدة في حادث سقوط أجزاء من محور الفريق كمال عامر

وأجرت النيابة مناظرة لجثمان الضحية في مشرحة المستشفى وصرحت بدفنه، وروى المصابون أنهم كانوا يباشرون عملهم بشكل طبيعي وسقطت الكتلة الخرسانية على الأرض وتناثرت عليهم.

وأكد العاملون في المشروع أمام النيابة، أنهم كانوا يجرون تركيبات خرسانية في الوصلة الرابطة بين محور صفط اللبن ومحور الفريق كمال عامر سقطت أجزاء خرسانية من أعلى المحور بمنطقة ببولاق الدكرور.

بعد انهيار أجزاء خرسانية .سماع أقوال شهود العيان والعاملين بمحور الفريق كمال عامر

تستمع إدارة المباحث إلى أقوال شهود العيان وبعض العاملين بمحور الفريق كمال عامر أمام محطة مترو جامعة القاهرة، لسؤالهم حول ملابسات سقوط أجزاء خرسانية من المحور.

وقال مصدر أمنى إن الجثة والمصابين جميعا من العاملين في المشروعات الإنشائية بمحور الفريق كمال عامر.

المعاينة الأولية في حادث محور الفريق كمال عامر..العمال كانوا أعلى الجزء المنهار قبل سقوطه

كما كشفت التحريات الأولية في حادث محور الفريق كمال عامر، والذي انهار جزء منه وتسبب في مصرع عامل وإصابة 5 آخرين، أن الأحمال فوق الكمر المنهار أدى لسقوطه.

وقد أضافت التحريات في حادث محور الفريق كمال عامر، أن العمال اعتلوا الكمر ما أدى لسقوطه ومصرع أحدهم وإصابة الباقين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت مسبق ؛ كشف الفحص الأولى أنه أثناء الأعمال الإنشائية سقطت أجزاء خرسانية من أعلى المحور بمنطقة ببولاق الدكرور.

مصرع وإصابة 5 أشخاص.. بسبب سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

وقد لقى عامل حتفه ، بينما أصيب 5 عمال آخرين في حادث سقوط أجزاء خرسانية من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، وتم نقل المصابين لمستشفى أم المصريين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع بلاغ يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر دائرة قسم بولاق الدكرور، وبالفحص تبين أن كمرة سقطت أثناء تركيبها، وحدوث انهيار في جزء من سور المحور.

وكان قد ورد بلاغ من أهالي منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور يفيد سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث