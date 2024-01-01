إصابة سائقي ميكروباص وتروسيكل في حادث تصادم بينهما بطريق أسيوط سوهاج الزراعي

تلقت غرفة عمليات شرطة نجدة أسيوط بوقوع حادث في الطريق الزراعي بين أسيوط وسوهاج في منطقة الزراعية ، حيث انحرفت سيارة الميكروباص نتيجة الاصطدام وسقطت في المصرف المائي المجاور. تمت تفتيش الحادث من قبل الشرطة المرورية وتبين أن السائق "صابر. ع.م." قاد الميكروباص رقم 7461 ص ع، بينما كان الشاب "ناجح.م.خ" يقود تروسيكل بدون لوحة ترخيص ويبلغ من العمر 13 عامًا.

وفور تلقي البلاغ، تم إرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم العلاج اللازم تم نقل السائق المصاب على الفور إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم. تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل حركة المرور في المنطقة وتم عمل تحقيق شامل لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث. وقد وصفت حالته بالمستقرة، وما زال يتلقى العلاج الطبي المناسب.

تم فتح تحقيق أمني للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات. وقد تبين من خلال التحقيقات الأولية أن السائقين كانا يسابقان الزمن ويتهوران في القيادة، مما أدى إلى وقوع التصادم وسقوط السيارة في المصرف المائي.

خلال الأشهر الأخيرة، ازدادت حوادث الطرق بشكل مقلق في البلاد، وذلك بسبب انتهاك قواعد المرور والقيادة بسرعة عالية. يجب على السائقين أن يكونوا حذرين ويحترموا قوانين المرور وسرعات القيادة المحددة لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.