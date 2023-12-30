نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر الدولي الرابع لقسم الروماتيزم

افتتح فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، المؤتمر الدولي السنوي الرابع لقسم الروماتيزم والتأهيل، والمقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ومعالي الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد اسماعيل عبد الكريم رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بطب الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر والأستاذ الدكتور محمد منير ريان سكرتير المؤتمر والأستاذ الدكتور أحمد مسلم إبراهيم سكرتير رئيس المؤتمر والأستاذ الدكتور عبدالحفيظ مشرف مقرر المؤتمر والأستاذ الدكتور أمين عبدالحميد مقرر المؤتمر، ومشاركة كوكبة من علماء الطب من شتى الجامعات المصرية و أطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات العسكرية والشرطية.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم،

تلا ذلك كلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور محمد منير سكرتير المؤتمر بالسادة الحضور والمشاركين فى المؤتمر من الجامعات المصرية متمنيا النجاح والتوفيق للمؤتمر.

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل رئيس المؤتمر، أن قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية طب الأزهر بأسيوط والذي يعد واحد من أقدم الأقسام فى صعيد مصر يواصل نجاحه بإقامة المؤتمر الرابع والذي يتناول الجديد فى مجال تشخيص وعلاج الروماتيزم والعديد من المحاور الطبية الهامة، مثل الأمراض الروماتيزمية وعلاقتها بالحمل والرضاعة الأمراض الجلدية و الجهاز التنفسي، مقدما جزيل الشكر لجميع القائمين على القسم على جهودهم المبذولة في إنجاح المؤتمر.

من جانبه رحب الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر بالسادة الحضور، مقدما جزيل شكره لقيادات جامعة الأزهر، التي لا تدخر جهدا فى دعم جميع الفاعليات العلمية بالقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط، والذي يشهد طفرة علمية كبيرة فى الآونة الأخيرة، كما قدم وافر الشكر والامتنان لقسم الروماتيزم والتأهيل على حسن التنظيم والتطوير الملحوظ بالقسم، مؤكدا حرص الكلية على الاهتمام بإقامة المؤتمرات وهو ما يؤدي إلي متابعة الجديد وتبادل الخبرات بين كافة الأستاذة من الجامعات المصرية.

وفى كلمته نقل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للمنصة الكريمة وللسادة الحضور من داخل وخارج فرع الجامعة، مشيدا بجهود القائمين على القطاع الطبي فى فرع الجامعة بأسيوط، والتي تظهر جلية فى تطور الخدمات الطبية والدوائية المقدمة للمرضي فى المستشفى الجامعي بأسيوط، وفى تزايد المؤتمرات العلمية التي تقام بكافة أقسام كلية الطب بأزهر أسيوط، وهو ما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة عالميا ونقل الخبرات والمعرفة للأطباء، متمنيا لهم نجاح المؤتمر وخروجه بتوصيات نافعة ومفيدة للأطباء والمرضى.

وفى الختام تم تقديم درع تكريم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ولعدد من السادة المشاركين فى المؤتمر.