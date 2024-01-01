انتحار فتاة جامعية في الترعة الإبراهيمية من أعلي كوبري القوصية الجديد

وقعت حادثة تراجيدية في مدينة القوصية شمال محافظة أسيوط، حيث قامت الشابة الجامعية "أسماء ن" بإلقاء نفسها من أعلى كوبري القوصية الجديد الواقع علي الترعة الإبراهيمية. ولم يكن أحد يتوقع حدوث هذا الحادث المأساوي

توجهت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة حيث تم العثور على جثة الطالبة جنبا إلى جنب مع بعض الوثائق الشخصية. تمت إحالة الجثة إلى المشرحة للتشريح والتحقيقات اللازمة.

وفي الوقت نفسه، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم. وفقًا للتحقيقات الأولية، أشار شهود عيان إلى أن الطالبة كانت تعاني من ضغوط نفسية ومشاكل شخصية قبل تنفيذها لهذا العمل الذي لا يحمل سوى الأسى والحزن.

بعد الحادثة، بادرت فرق الإنقاذ النهري بالبحث عن جثة الشابة في الترعة. قد تكون هذه المهمة صعبة ومعقدة نظرًا لحجم الترعة وقوتها التي تتدفق فيها المياه، ولكنها تستخدم كل الوسائل المتاحة لها لإنجاح المهمة.

في غضون ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة لتوثيق الحادث والملابسات المحيطة به. سيتم عرض المحضر على النيابة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذه القضية الحساسة.

مازالت الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار غير معروفة، فقد توجد عوامل عديدة قد أدت إلى ذلك، مثل الضغوط النفسية أو الصعوبات الشخصية التي قد تكون مواجهتها في حياتها اليومية، ولكننا لا نملك تفاصيل حول هذه العوامل حتى الآن.