لمس أجزاء من جسدها .. ضبط خمسيني تعدى علي صغيرة بالدقهلية

اتهمت ربة منزل في الثلاثينات من عمرها ، حداد مسلح في بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة باستدراج ابنتها الطفلة إلى الشقة والتعدي عليها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

لمس أجزاء من جسدها ..ضبط خمسيني تعدِ علي صغيرة بالدقهلية

وكانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من "ش.ن.م"، 31 عاما، ربة منزل ومقيمة منطقة كفر البدماص وبرفقتها ابنتها "ر"، 8 سنوات، طالبة بالصف الثاني الإبتدائي، وأبلغت بقيام "ف. ص"، 58 عاما، حداد مسلح، ومقيم بذات العنوان باستدراج ابنتها الطفلة القاصر إلى الشقة سكنه والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

وجبة سمك ..تكتب نهاية سيدة عشرينية في الدقهلية

وفي سياق متصل ؛ لقيت ربة منزل في العقد الثاني من عمرها مصرعها ، إثر إصابتها بحالة تسمم حادة نجمت عن تناول وجبة طعام معدة في منزلها بقرية كفر النجباء بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد وصول "هبة.ع.ع"، 27 عاما، من قرية كفر النجباء، بحالة إعياء نتيجة تناول طعام فاسد، لتلفظ أنفاسها بعد وصولها لمستشفى أجا المركزي.

علي الفور ، انتقلت الجهات الأمنية بقيادة رئيس المباحث للتحقيق، وكشفت التحقيقات عن تناولها وجبة أسماك تركت لأكثر من يومين قبل تناولها.

وقد أفاد شقيق المتوفية ؛ بتناولها الوجبة المسببة للتسمم، ولم يتم توجيه اتهامات لأي شخص في الواقعة.

وأكدت التقارير الطبية أن سبب الوفاة ناجم عن حالة صحية حادة أدت لهبوط في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب، دون وجود شبهات جنائية، تم تحرير المحضر اللازم وإبلاغ جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.