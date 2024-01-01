أحمد عدوية يكشف حقيقة إصابته بكسر في قدمه

حرص الفنان أحمد عدوية، على طمأنة جمهوره بعد نشر صور له والحديث عن إصابته بكسر في قدمه، مؤكدا خلال تصريحات له أنه بخير.

أحمد عدوية يعلق على إصابته

وقال عدوية، خلال تصريحاته له: "الحمد لله أنا بخير وصحتى زى الفل وأحب أقول للشعب المصرى كل سنة وهو بخير ويجعلها سنة سعيدة على الجميع".

أحمد عدوية

وعلق على الصور المنتشرة ساخرًا: "كنت بلعب كورة ووقعت، مشيرًا إلى أن كل ماحدث في قدمى هو اتجزعت "التواء" مش أكثر".

محمد عدوية يتحدث عن والده

وكان قد حل النجم محمد عدوية نجل المطرب الشغبي الكبير أحمد عدوية ضيفًا في إذاعة ميجا إف إم مع المذيعة مارينا المصرى، أنه تعب في بداية مشواره الغنائى، واتقفل في وشه الباب من الكثيرين، ولكنه استمر وحقق نجاحا كبيرا، بسبب المزيكا المختلفة الذى يقدمها في أغانيه.

وأضاف عدوية والدى أسطورة في عالم الغناء لن تتكرر، مع احترامى وتقديرى لكل الموجودين على الساحة الغنائية، وينفرد بخامة ونبرة صوت جعلته في مكانة منفردة.

أحمد عدوية

وأردف عدوية أن النجاح بالنسبة له هو الإبداع والتاريخ، وليس زى عدد من المطربين واخدين الوسط الفني تجارة، وأقدم مزيكا وأغانى بمزاج، وفى بدايتى قدمت أغنية الطيب أحسن ونالت اعجاب الجمهور، وكانت نقطة الانطلاق، وأوجه الشكر لصديقى والمنتج ياسر حسانين الذى بذل مجهود معى منذ بدايتى وحتى الآن.

وقال البعض لايعلم أننى لحنت لمطربين أخرين أيضًا في مشوارى منهم الهضبة عمرو دياب الذى قدمت له لحن أغنية "أنا دلوقتى" من حوالى 17 عاما، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتشرفت بالعمل معه، كذلك أوجه التحية للكينج محمد منير الذى مازال يحتفظ بمكانته في عالم الغناء.

كمال قال محمد نجل أحمد عدوية، منذ قليل خلال حلوله ضيف في إذاعة ميجا إف إم مع المذيعة مارينا المصرى، أنه والده اسطورة في عالم الغناء لن تتكرر، مع احترامى وتقديرى لكل الموجودين على الساحة الغنائية، وينفرد بخامة ونبرة صوت جعلته في مكانة منفردة .

وأكد عدوية أن النجاح بالنسبة له هو الإبداع والتاريخ، وليس زى عدد من المطربين واخدين الوسط الفني تجارة، وأقدم مزيكا وأغانى بمزاج، وفى بدايتى قدمت أغنية الطيب أحسن ونالت اعجاب الجمهور، وكانت نقطة الانطلاق، وأوجه الشكر لصديقى والمنتج ياسر حسانين الذى بذل مجهود معى منذ بدايتى وحتى الآن .

وتابع تقديمى ألحان في ألبوماتى تعود إلى رغبتى في توصيل أفكارى لجمهورى الذى متعود تقديم كل ماهو جديد منى، وألبومى المقبل سأتواجد فيه بأكثر من لحن يحمل طابع خاص ومختلف، والبعض لايعلم أننى لحنت لمطربين أخرين أيضا في مشوارى منهم الهضبة عمرو دياب الذى قدمت له لحن اغنية "أنا دلوقتى" من حوالى 17 عام، وحققت نجاح كبير، وتشرفت بالعمل معه، كذلك أوجه التحية للكينج محمد منير الذى مازال يحتفظ بمكانته في عالم الغناء .

وتطرق الحديث عن نجله أحمد قائلًا : محترف في كرة القدم، ويلعب في إحدى النوادى حاليا، كما ان لديه موهبة كبيرة في العزف على الدرامز .

وأشار أنه مبسوط بأغنية على وضعنا الذى قدمها مع والده والفنان محمد رمضان وحققت نجاح كبير، ورمضان فنان موهوب وتجمعنى به صداقة شخصية من فترة كبيرة .

وقال عدوية هناك مطربين أحب الاستماع إليهم منهم أحمد سعد وبهاء سلطان ومحمد حماقى ورامى صبرى وغيرهم .