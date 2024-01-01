الزمالك يُخطط لرد صفعة عمر كمال بالتفاوض مع نجم الأهلي المتمرد

تشهد الكواليس داخل القلعة البيضاء مشاورات حول الدخول في مفاوضات جاده مع صلاح محسن مهاجم الأهلي بعد الأنباء التي ترددت حول رفضه الدخول في صفقة تبادليه للانتقال إلى نادى فيوتشر ضمن انتقال عمر كمال عبد الواحد للنادي الأحمر والتي اوشكت على وضع لمساتها الأخيرة.



وعلمت بوابة الوفد أن محسن يرفض حتي وقتنا هذا الانتقال إلى مودرن فيوتشر وطلب الحصول على الاستغناء إذا كان النادي الأهلي يرفض وجوده وهو ما دفع مسئولي الأبيض إلى التفكير جديا فى التفاوض مع اللاعب كنوع من رد الصفعة إلى الأهلي الذي خطف عمر كمال وتسبب في غضب جماهير الزمالك من إدارة النادى.



ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى الانتهاء خلال الأيام المقبلة من أزمة إيقاف القيد حتى يتمكن المجلس من التعاقد مع صفقات جديده ودعم صفوف الفريق الأول.



ويحتاج الزمالك إلى تسديد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بشيكابالا وتبلغ مليون ونصف المليون دولار وتردد الوصول إلى اتفاق يقضى بتسديد مليون دولار والباقي بعد شهر إلا أنه لم يصدر حتى وقتنا هذا أي تصريحات رسميه بهذا الشأن.

