الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

برلماني: الانتخابات الرئاسية أهم أحداث العام الماضي بإقبال غير مسبوق في التاريخ

شهدت الانتخابات الرئالسية
شهدت الانتخابات الرئالسية إقبالا كثيفا

أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، بمشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية 2023، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في التواجد بحملات المرشحين الأربعة في الانتخابات، مما جعلها تنجح بنسبة كبيرة عن الاستحقاقات السياسية السابقة.

وتابع النائب عماد خليل خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالة الحزبية في مصر كانت تحتاج إذابة المسافات وخلق مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية؛ لخلق حالة تفكير في مستقبل الوطن عبر النقابات والمؤسسات والإعلام والمجتمع بثوابت وأهداف تحقق المصلحة الوطنية.

txt

اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" يلتقي المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية

txt

مجلس أمناء التعليم بدمياط يهنئ السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية


وعلق عضو مجلس النواب قائلا: لم نتلقى أي شكوى من المرشحين وذلك وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدا بالحياد الإعلامي لكل مرشح والوقوف على مساحة واحدة من الجميع، معلقا: الرئيس السيسي التقى بالمرشحين عقب إعلان النتيجة، وهذا يدل على نجاح الانتخابات بنسبة كبيرة لم تشهدها مصر من قبل.

وبشأن الأحداث الدولية ودور مصر فيها، قال خليل إن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تداعيات ما حدث ومستمر في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى، مشددا على أنه رفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية لأنها قضية العرب، خاصة وأن مصر موقفها إنساني قبل أن يكون إنساني.

واستكمل قائلا: كان هناك تحديات أمام مصر بفتح المعبر وموقفنا لا يمكن المزايدة عليه؛ لأننا أول وأكبر دولة تقوم بإرسال مساعدات للأشقاء في غزة، ومخطط التهجير منذ السبعينيات وليس وليد الساعة.

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية لعام 2024.. آخر نشاط وزارة الهجرة في 2023

د. وجدي زين الدين: مُخرجات الانتخابات الرئاسية بداية حقيقية لمسار ديمقراطي جديد (فيديو)

النائبة أسماء الجمال: عودة الحوار الوطني عقب الانتخابات الرئاسية دعم جديد للحياة الحزبية المصرية

الانتخابات الرئاسية في السنغال.. 79 مرشحا يسجلون ترشيحاتهم

رئيس الكونجو الديمقراطية يشكر مصر لدعمها في الانتخابات الرئاسية

اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يشيد بنزاهة الانتخابات الرئاسية بمصر

سفير عُمان بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية