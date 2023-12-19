مجلس أمناء التعليم بدمياط يهنئ السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ المهندس عصام عمر، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم في دمياط عن سعادته بفوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية جديدة، متنميًا للدولة المصرية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم في دمياط أن تجديد الثقة في الرئيس السيسى يؤكد أن الشعب المصري لديه من الوعي السياسي ما يكفي للنهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان.

فوز السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسى

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8 في المائة من الأصوات، وحصل السيسي على عدد 39 مليونا 702 ألف 451 صوتًا، أي 89.6 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال السيسى في كلمة ألقاها عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية: "سأكون صوت المصريين ومدافعاً عن أحلامهم، أدرك حجم التحديات التي تواجهها مصر"، مضيفاً "أتعهد بالاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة واحترام الدستور والقانون".

وأكد السيسى أن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أية تجاوزات أو خروقات غير أمنية رغم الحشود غير المسبوقة، موضحًا أن مصر تمتلك القدرات العسكرية والسياسية للحفاظ على مكتسباتها.

وأضاف السيسى أنه يدرك يقينا حجم التحديات التى مررنا بها، وما زلنا نواجهها كما يؤكد إدراكه بأن البطل فى مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمـة.