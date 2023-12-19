الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" يلتقي المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبزرها: “السيسي” يلتقي المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات التقارير الأخرى:

ــ الرئيس يشيد بإثراء التعددية والمشهد الديمقراطي 

ــ رؤساء الأحزاب يعرضون رؤاهم السياسية لتعزيز التنمية في البلاد

ــ عبدالسند يمامة: الوفد يعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية

ــ رئيس “النواب”: بعض مشروعات القوانين تخالف الدستور ولا تتفق مع الجمهورية الجديدة

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: لقاء ديمقراطي جدًا بين الرئيس والمرشحين السابقين

ــ المصريون في الخارج يطالبون الرئيس بالاستمرارفي تطوير مصر

ــ مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الإسرائيلية

 

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