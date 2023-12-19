اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" يلتقي المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبزرها: “السيسي” يلتقي المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية".
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات التقارير الأخرى:
ــ الرئيس يشيد بإثراء التعددية والمشهد الديمقراطي
ــ رؤساء الأحزاب يعرضون رؤاهم السياسية لتعزيز التنمية في البلاد
ــ عبدالسند يمامة: الوفد يعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية
ــ رئيس “النواب”: بعض مشروعات القوانين تخالف الدستور ولا تتفق مع الجمهورية الجديدة
ــ د. وجدي زين الدين يكتب: لقاء ديمقراطي جدًا بين الرئيس والمرشحين السابقين
ــ المصريون في الخارج يطالبون الرئيس بالاستمرارفي تطوير مصر
ــ مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الإسرائيلية