اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" يلتقي المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبزرها: “السيسي” يلتقي المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات التقارير الأخرى:

ــ الرئيس يشيد بإثراء التعددية والمشهد الديمقراطي

ــ رؤساء الأحزاب يعرضون رؤاهم السياسية لتعزيز التنمية في البلاد

ــ عبدالسند يمامة: الوفد يعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية

ــ رئيس “النواب”: بعض مشروعات القوانين تخالف الدستور ولا تتفق مع الجمهورية الجديدة

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: لقاء ديمقراطي جدًا بين الرئيس والمرشحين السابقين

ــ المصريون في الخارج يطالبون الرئيس بالاستمرارفي تطوير مصر

ــ مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الإسرائيلية