زعيم كوريا الشمالية يدق طبول الحرب النووية (فيديو)

هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشن ضربات نووية على جارته الجنوبية بسبب التحركات الأمريكية في المنطقة.

تصريحات الزعيم الكوري الشمالي، تدق طبول الحرب، وتنذر بمزيد من التصعيد والتوترات في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التحركات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز تعاونها مع كوريا الجنوبية واليابان، وفق تقرير لقناة “القاهةر الإخبارية”.

وأطلق الزعيم الكوري، تهديدات خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الحاكم بشن ضربات نووية على سول، كما انتقد تحركات الولايات المتحدة بالمنطقة، مؤكدا أن واشنطن تشكل أنواعا مختلفة من التهديدات العسكري لبلاده.

ونقلت وسائل إعلام كورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قوله للقادة العسكريين، إنّه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، أنّ خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع، بسبب المناورات العدائية التي ينفذها الأعداء.

تحذير من واشنطن لكوريا الشمالية

وكانت قد جهت واشنطن وسيئول تحذيرا شديد اللهجة إلى بيونغ يانغ، من أن أي هجوم نووي قد تشنه على الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية سيعني نهاية النظام الكوري الشمالي.

وانتقد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الأحد، خطط البلدين لتوسيع تدريباتهما العسكرية المشتركة السنوية العام المقبل لتشمل تدريبات على عمليات نووية.