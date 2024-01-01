بشرى سارة للمواطنين.. ترقبوا انخفاض أسعار السلع والسيارات (فيديو)

كشفت الإعلامية عزة مصطفى تفاصيل زيادة أسعار مترو الأنفاق الجديدة التي تم تطبيقها اليوم، مؤكدة أن أسعار المترو تنوعت بين 6 و8 و12 و15 جنيها، وفق طبيعة كل منطقة.

ونوهت إلى أن سعر المنطقة الواحدة 6 جنيهات، والمنطقتين 8 جنيهات و3 مناطق 12 جنيها وأكثر من 23 محطة 15 جنيها، ولذوي الهمم تذكرة مخصصة بقيمة نصف جنيه فقط لأربعة مناطق.

وأشارت خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يتم تعديل في أسعار اشتراكات المترو أيضا الأيام المقبلة، معقبة: “الناس بدأت تبحث عن إمكانية زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والبترول، وهناك لجان تسعير للبترول قد تثبت السعر أو تزيده لـ10%”.

وقالت إن زيادة الأسعار الآن مشتملة على سلع كثيرة، ووزير التموين يبحث آلية لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، ومصر انضمت للبريكس اليوم رسميا وعلى إثر هذا قد تنخفض أسعار سلع جديدة ومنتجات تصل لحد السيارات.