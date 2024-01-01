حملة مكبر ة علي المواد التموينية بالقليوبية



تشكلت عدة حملات للمديرية و الادارات بالقليوبية اسفرت ع

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بشبين القناطر تم تحرير عدد ٢٦ مخالفة لمخابز بلدية لأنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق أثناء مواعيد العمل وعدم وجود سجل زيارات وعجز في عدد ٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم .

-حملة إدارة تموين قليوب تم تحرير عدد ٣٨ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف عن العمل وغلق أثناء مواعيد العملوهزك وجود ماكينه وعدم وجود سجل زيارات .

-حملة إدارة تموين طوخ تم تحرير عدد ٢١مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود قائمة تشغيل .

-حملة إدارة تموين القناطر الخيرية تم تحرير عدد ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .

-حملة إدارة تموين الخانكة تم تحرير عدد ١١ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .

-حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة تم تحرير عدد ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وغلق أثناء مواعيد العمل وعدم نظافة المعجن .

-كما تم تحرير عدد٣ محاضر جنح الذبح خارج المجزر.

-الاحراز:

١٥ كيلو لحوم .

-حملة إدارة تموين شبين القناطر تم تحرير عدد ٧ محاضر جنح لعدم الإعلان عن الاسعار وضد مستودع بوتوجاز لعدم انتظام القيد في السجلات ولعدم وجود فواتير وغلق تجار تموين.

-الاحراز :

٢ونصف طن أعلاف دواجن

-عدد ١٠٠ عبوة سجائر.