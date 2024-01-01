حسن شاكوش يخرج عن صمته ويعلق على تصريحات محمود العسيلي

رد الفنان حسن شاكوش، على التصريحات الأخيرة للفنان محمود العسيلي، التي هاجم فيها الأول بسبب اعتلاء صدارة الأعلى استماعا بالوطن العربي.

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وخرج حسن شاكوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، قائلًا: " مينفعش نبقى في وش بعض نتكلم بأسلوب، وفي الضهر نتكلم بشكل تاني وبطريقة تانية، أنا مبحبش البني آدم اللى كده، محمود العسيلي جالى كذا حفلة وبنزل الاستيدج وأروح أسلم عليه ده ذوقيًا، وده اللى اتربينا عليه.

وتابع: يعني أنت عرفت اسم عصام صاصا ومش عارف أغانيه، مينفعش يكون عصام صاصا تريند وأطلع أقول معرفش بيغني إيه.

وأضاف حسن شاكوش : “أقسم بالله مش عشان حاجة أنا مش حافظ أغاني لمحمود العسيلي ولا أعرفها، إحنا الحمدلله والشكر لله مسمعين وموجودين في الوطن العربي، اللى هيحترمنا هنشيله فوق دماغنا، واللى مش هيتحترمنا مش هنحترمه”.

وأختتم شاكوش:" مينفعش يطلع مني لفظ يضايق أي حد وأنا بيسمعني عائلات وأطفال وبتقول الراب كمان هينتهي، طب لما الشعبي والراب هينام مين هيبقى موجود؟ أمال مين هيرقص الناس، إحنا لازم نحترم بعضينا ونقدر بعضينا ونخاف على مشاعر بعض، أنا راجل بغني وفي سوق ووسط النجوم فلازم أكون عارف ده بيغني ايه وبيعمل إيه، عيب إنك تقول عصام صاصا ومش عارف بيغني إيه عصام صاصا؟ بيغني هيندي؟ ربنا يهدي الجميع.

على الجانب الآخر، تداولت أنباء عن انفصال الفنان محمود العسيلي، عن زوجته خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، بعد أيام من حديثه عن عدد مرات زواجه في برنامج "حبر سري".

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمود العسيلي، عدم صحة ما يتردد، ووصفه بالشائعة، مشيرا إلى احتفال الفنان بعيد ميلاد زوجته في أكتوبر الماضي.

ورد الفنان محمود العسيلي، على الشائعات بنشره في أكتوبر الماضي، عبر صفحاته في مواقع فيسبوك، و "إنستجرام"، صور تجمعه وزوجته، ووجه لها رسالة، كتب فيها: "كل سنة وإنتي طيبة يا ouou .. يا مراتي اللي زي القمر وفي نفس الوقت ب ١٠٠ راجل.. بتفرج عليكي، وبشوف أد إيه إنتي مصدر إلهام لكل اللي حواليكي وخصوصا أنا".

وتابع: "علمتيني درس مهم جدا في الحياة.. إن الست القوية هي أكتر واحدة تستحق أن هي تنبسط وتتدلع.. يا رب دايما تبسطيني وابسطك وتدلعيني وأدلعك يا نعمة ربنا الكبيرة ليا، بحبك يا أم حسن".