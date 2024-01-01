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الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المركز الأوكرانى للحوار: إطالة روسيا للحرب يدخلها في دوامة خسائر متتالية

دمار في أوكرانيا
دمار في أوكرانيا عقب غارة بالصواريخ

أكد الدكتور عماد أبوالرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن الجانب الأوكراني أكثر طرف يحتاج إلى تسوية سياسية للحرب مع روسيا، خاصة أنه يدخل عامه الثالث في الحرب الدائرة بين البلدين.

رئيس المركز الأوكراني للحوار، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن روسيا يجب أن لا تفكر في إطالة أمد الحرب مع أوكرانيا، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الروسي طوال الحرب.

ونوه الدكتور عماد أبوالرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن كل الدعم الغربي لا يعين أوكرانيا على إعادة أراضيها، مشيرًا إلى أن الدولة الأوكرانية بدأت تتجه للتصنيع الداخلي للأسلحة تحسبًا لتوقف الدعم الغربي.

 

كما أشار رئيس المركز الأوكراني للحوار إلى أن الدعم الموجود لأوكرانيا توجه من أجل التصنيع الداخلي، مضيفًا أن الهجمات التصعيدية ساهمت في إسقاط العديد من المدنيين في روسيا.

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