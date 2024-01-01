مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا اليوم 1-1-2024

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الإثنين 1-1-2024، ليسجل مؤشر السوق العام مرتفعًا 69.65 نقطة ليقفل عند مستوى 12037.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 248 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب، وأميانتيت، والبحر الأحمر، والأندلس، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ونسيج، وأماك، وسابتكو، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14%.

فيما كانت أسهم شركات أنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، ومعادن، والراجحي، والنهدي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 40.72 نقطة ليقفل عند مستوى 24488.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 23.40% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 44.61% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 39.64% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 23.99% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 15.71% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 345.6 مليار جنيه خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه، بنسبة نمو 25.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 27.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 347.5 مليار جنيه بنسبة نمو 33.3%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.515 تريليون جنيه بنسبة نمو 28.9%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 33%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 2.770 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2023، في حين بلغت كمية التداول نحو 79.8 مليار ورقة منفذة على 7.765 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 277.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 47.1 مليار ورقة منفذة على 4.527 مليون عملية خلال الربع الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 89.67%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 172.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 17 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 3.2 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 70.4 مليار جنيه، بحجم تداول 41.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 3 ملايين عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 242.6 مليار جنيه بحجم تداول 58.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 6.2 مليون عملية.