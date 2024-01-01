"أوبك+" تبدأ التخفيض الطوعي بـ 2.2 مليون برميل يومياً

بدأت العديد من دول " أوبك +" بما في ذلك السعودية وروسيا، في الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إضافيًا في يناير، وسيكون هذا الإجراء ساري المفعول طيلة الربع الأول من العام 2024، وبعد ذلك قد يبدأ التحالف في إعادة الكميات المخفضة تدريجيًا إلى السوق، اعتمادًا على ظروف السوق.

أوبك

وعقب اجتماع أوبك + الذي عقد في 30 نوفمبر الماضي، اتفقت دول التحالف على تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط لتحقيق التوازن في السوق. وبذلك ستخفض السعودية إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024، وستعمل روسيا على زيادة خفض إمدادات النفط للأسواق العالمية من 300 ألف برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا.

كما سيخفض عدد من دول أوبك + الأخرى الإنتاج بنحو 700 ألف برميل، على الشكل التالي: العراق - بمقدار 223 ألف برميل يوميا، الإمارات العربية المتحدة - بمقدار 163 ألف برميل يوميا، الكويت - بمقدار 135 ألف برميل يوميا، كازاخستان - بمقدار 82 ألف برميل يوميا، الجزائر - 51 ألف برميل يومياً، عُمان - 42 ألف برميل يومياً.

وهذه التخفيضات غير مدرجة في اتفاق أوبك + وهي طوعية، مع الأخذ في الاعتبار أن السعودية تمدد خفض الإنتاج المعمول به منذ يوليو 2023 ولا تزيده، وأن روسيا تضيف 200 ألف برميل يوميًا أخرى إلى أحجام العرض المخفضة، فإن حجم التخفيضات الجديدة للسوق سيكون 896 ألف برميل يوميا.

التخفيضات الجديدة

أوبك

وبالإضافة إلى التخفيضات الجديدة، سيستمر عدد من دول أوبك + أيضًا في الالتزام بالتزاماتها بخفض الإنتاج طوعًا بحلول نهاية عام 2024 بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا. ويسري هذا الإجراء اعتبارًا من مايو 2023.

وبموجب الالتزامات، تخفض السعودية طوعا الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وروسيا أيضا بـ 500 ألف برميل يوميا، والعراق 211 ألف برميل يوميا، والإمارات بـ 144 ألف برميل يوميا، والكويت بـ 128 ألف برميل يوميا، وكازاخستان بـ 78 ألف برميل يومياً، الجزائر بـ 48 ألف برميل يومياً، عمان بـ 40 ألف برميل يومياً، الغابون بـ 8 آلاف برميل يومياً.وبذلك، فإن إجمالي حجم التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط من قبل دول أوبك+ على الأقل حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 سيكون 3.86 مليون برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه، اعتبارًا من عام 2024، كجزء من صفقة أوبك + نفسها، سيبدأ تطبيق حصص إنتاج النفط المحدثة. على سبيل المثال، تم تخفيض مستوى الإنتاج المسموح به لروسيا من 10.478 مليون برميل يوميا إلى 9.949 مليون برميل يوميا، ولأذربيجان، من 684 ألف برميل يوميا إلى 551 ألف برميل يوميا.

وبالنسبة للإمارات، على العكس من ذلك، تمت زيادة الحصة من 3.019 مليون برميل يوميا. ب/ي إلى 3.219 مليون ب/ي. وفقًا لحسابات تاس، سيتم تخفيض حصص دول أوبك + لإنتاج النفط اعتبارًا من عام 2024 بمقدار 1.321 مليون برميل يوميًا، إلى 40.535 مليونًا.