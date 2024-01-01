محافظ القاهرة: التصدى بقوة لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم التصدى بقوة لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بالمنطقة الغربية للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

واستمع محافظ القاهرة خلال تفقده لمعارض ومنافذ السلع، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج .

استمرار المرور اليومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

يذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء أمس وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال جولته، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع توفير كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية.

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.