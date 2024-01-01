ملخص عمليات المقاومة الفلسطينية منذ فجر اليوم الأول للعام الجديد

أعلنت القسام سيطرتها اليوم الاثنين على عدة مناطق داخل غزة، والاستيلاء على بعض الآليات الخاصة بالعدو الإسرائيلي، والسيطرة على طائرة مسيَّرة إسرائيلية كانت في مهمة استخبارية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز العمليات من بداية اليوم:

أعلنت كتائب القسام، سيطرتها على طائرة مسيرة صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في (بلدة) بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما أوقع مقاتلوا القسام جنوداً إسرائيليين بين قتيل وجريح في اشتباكات بمخيم البريج (وسط)، وفي طريق عودتهم استهدافوا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية منذ فجر الإثنين مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق وشمال مدينة خان يونس” جنوب القطاع.

وقصفت سرايا القدس بصواريخ بدر1 تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال الصهيوني في منطقة التقدم شرق مخيم البريج.

وقالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة في محور وسط خان يونس، وأطلقوا قذيفة “آر بي جي” تجاه آلية إسرائيلية، وحققوا فيها “إصابة مباشرة”.

وخلال الاشتباكات أصيب 41 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 28 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق معطيات رسمية لجيش الاحتلال الإثنين.

وارتفع عدد الإصابات بي جنود جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 2234.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم فقط على نشر أسمائهم، مع استمرار الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.