الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

ننفرد بنشر تفاصيل مذكرة تفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا حول ميناء البحر الأحمر

مذكرة تفاهم بين الصومال
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا

حصلت “الوفد”، علي مذكرة التفاهم الذى وقعت منذ ساعات، بين رئيس الوزراء أثيوبيا الدكتور آبي أحمد، وموسى بيهي عبدي رئيس وزراء الصومال، بشأن الحصول علي ميناء مطل علي البحر الأحمر.

تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، وتكون بمثاة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.

كما تمهد المذكرة التفاهم  تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما، علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيزالعلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وتؤكد مذكرة التفاهم من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.

 وتدشن مذكرةالتفاهم فصلاً جديدًا من التعاون ولها أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيا

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