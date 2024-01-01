حصاد ابطال الصيد فى بطولة كأس مصر للسلاح

حصد ابطال السلاح بنادى الصيد ميدالية فضية وثلاث برونزيات فى منافسات اليوم الثانى من بطولة كأس مصر لمرحلة العمومى والتى أقيمت اليوم بنادى النادى بالعاصمة الإدارية.

ذهبية لـ "ادهم معتز" وفضية لـ " احمد هشام" وبرونزية لـ " مدحت معتز" فى بطولة كأس مصر للسلاح

حقق فريق سلاح السيف بنادى الصيد 3 ميداليات فى بطولة كأس مصر لمرحلة العمومى والتى اقيمت بنادى النادى بالعاصمة الادارية ، والتى اسفرت عن الاتى :

توج اللاعب أدهم معتز بالمركز الاول والميدالية الذهبية ، فيما فاز اللاعب احمد هشام بالمركز الثانى والميدالية الفضية ، كما احرز اللاعب مدحت معتز المركز الثالث والميدالية البرونزية.



حيث حصدت سلمى طارق المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات سلاح المبارزة ، فيما حققت منه الله هانى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات سلاح المبارزة.



وفى منافسات سلاح السيف حصدت اللاعبتان سارة شومان وخديجة هشام المركز الثالث والميدالية البرونزية لكل منهن.



يشرف علي الفريق الجهاز الفنى والادارى:

دكتور بلال بدوي رئيس الجهاز، اسلام جمال مدير فني، حسام طلعت مدرب عام، كابتن تامر دحروج وكابتن محمد ابراهيم مدربين، كابتن محمد اشرف و محمود صبري و محمود اسماعيل مدربين سلاح المبارزه، محمد الليثي و محمد الجزار اداريين.