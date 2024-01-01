تعليم قنا تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024م، والتى من المقرر أن تبدأ غداً الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م للصفى الرابع والخامس الأبتدائى والصف الاول والثانى الثانوى فى المواد الغير مضافة للمجموع.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول من الصفى الرابع والخامس يبلغ 164الف و112 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، مضيفاً أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أي معوقات.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب، والتأكد على تصليح الإنارة والمياه ونظافة دورات المياه والمقاعد بجميع المدارس وإحكام السيطرة والغلق على مظروف الأسئلة. وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى محافظة قنا، تبدأ غداً الثلاثاء 2يناير وتستمر حتى الأربعاء 24يناير الجاري .