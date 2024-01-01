هنادي مهنا تشوق جمهورها بإطلالة من الخمسينيات| البرنس يعكس أنوثتها

شوقت الفنانة هنادي مهنا جمهورها لرؤية أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث نشرت إحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتتألق بلوك مثير وجذاب وملامح مختلفة.

هنادي مهنا تستعرض جمال ملامحها بمكياج ترابي

وظهرت هنادي مهنا بالبرنس الأبيض، وحملت في يدها إحدى الصحف العالمية، لتظهر كأنها تقرأها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الثمينة والمرصعة بالألماس، فضمت عقد قصير ملتف حول العنق، وأقراط رقيقة تتدلى من أذنيها، وخاتم في إحدى اليدين.

الفنانة هنادي مهنا

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هنادي تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بربط خصلاتها شكل كعكة أعلى الرأس، كما ثبتت غرتها إلى الخلف؛ لتسلط الضوء على جمال وجهها.

واعتمدت هنادي مهنا صيحة الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، واختارت ملمع شفاه باللون النود الجذاب، كما تزينت بنظارة شمسية سوداء؛ لتستوحى إطلالتها من الخمسينات.

معلومات عن والدة هنادي مهنا وقصة اعتناقها الإسلام

ويذكر أن والدة الفنانة هنادي مهنا، هي سيدة فرنسية الأصل، وهي الزوجة الثالثة للموسيقار الكبير هاني مهنا، بعد ما كان متزوج من صحفية لبنانية وهو في عمر الـ 21 عام، ثم المطربة سميرة سعيد، لتكن السيدة "بيتي" هي زوجته الثالثة وأم ابنته هنادي.

بعد أن تزوجت السيدة بيتي من الموسيقار هاني مهنا، أنجبت منه توأم هما هنادي وشقيقها التوأم الذي توفى وهو طفل، واعتنقت الديانة الإسلامية بعد زواجها، وهي نادرة الظهور في وسائل الإعلام، حيث كان ظهورها الأول في حفل توزيع جوائز مهرجانات الفضائية بصحبة زوجها وابنتها هنادي مهنا.

أحدث أعمال الفنانة هنادي مهنا

وتشارك الفنانة هنادي مهنا في فيلم " أنا وابن خالتي " مع مجموعة من الفنانين منهم: سيد رجب، إنعام سالوسة، ميمي جمال، لطفي لبيب، سليمان عيد، جميل برسوم، بيومي فؤاد، إخراج أحمد صالح وتأليف دعاء عبد الوهاب، وإنتاج فتحي إسماعيل.