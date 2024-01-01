صيد 2009 يفوز على ترجي مطروح في دوري منطقة الجيزة لكرة القدم

حقق فريق مواليد 2009 لكرةالقدم بصيد الدقي الفوز على نادى ترجي مطروح بنتيجة 4 / صفر في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة لكرة القدم.

احرز اهداف الصيد اللاعبين: ياسين عادل (هدف)، كريم مجدى (هدف)، يوسف قرنى (هدفين).

مثل الصيد اللاعبين: عبد الر حمن احمد، ادم وائل، مروان هيثم، احمد محمود، سعد اشرف، حازم احمد، يوسف خالد، ياسين وائل، يوسف قرنى، كريم محمد، ياسين عادل، احمد محمود محمد، عبدالله صالح، احمد ايهاب، احمد محمد، على الدين تامر، مروان مصطفى، ياسين محمد، احمد سعد، يوسف محمد,.

الجهاز الفنى والاداري:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري قطاع الناشئين، المدير الفنى احمد مصطفى (أوشي) ، مدرب عام عماد سليمان ، مدرب حراس احمد حسن ، ادارى على زكريا ، دكتور حاتم شوقي اخصائي اصابات.