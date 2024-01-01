زراعة أشجار مثمرة وزينة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبها، قامت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط وبنى مزار شمال المنيا ، بزراعة الأشجار المثمرة بعدد من الطرق الرئيسية والشوارع ، ومحيط المؤسسات الحكومية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 200 شجرة مثمرة وزينه بطريق القاهرة - أسوان الزراعي ، وكذلك و ري وتهذيب الأشجار التي تم زراعتها .

فضلاً عن استمرار حملات المتابعة الميدانية للنظافة بالمراكز والقرى ، لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في ، تنفيذا أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.