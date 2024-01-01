إحالة 3 عاطلين وسيدة لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة البساتين، بإحالة 3 عاطلين وسيدة لمحكمة الجنايات، كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات، حيث اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة وتخصصهم فى بيع مخدر "الهيروين" على عملائهم فى منطقة البساتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عاطلين وربة منزل "لاثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقتين- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى.



وفى سياق آخر قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة خفير خصوصى رميا بالرصاص بسبب الصراع على حراسة ورشة.



وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوفاة خفير خصوصى، متأثرًا بإصابته بطلق نارى، وإصابة شقيقه بطلق نارى، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.



بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم "سلاح" وبمواجهتهم اعترفوا فى التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "تم ضبطهم") لذات الخلافات.



ونجح رجال المباحث فى ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.