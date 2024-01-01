5 اتجاهات للسيارات نتوقع رؤيتها في CES 2024

معرض CES، الذي ربما يكون المؤتمر الرئيسي للتكنولوجيا الجديدة، أصبح مؤتمرًا رئيسيًا لأخبار صناعة السيارات. وينبغي أن تثبت نسخة المؤتمر لعام 2024 أنها تحافظ على هذا الاتجاه.

وكما أشار موقع TechCrunch، فإن "جزءًا كبيرًا من تطور معرض CES على مدى السنوات القليلة الماضية كان وضعه كمعرض رئيس للسيارات"، حيث اتجهت شركات صناعة السيارات إلى الميزات التقنية.

ومن المقرر أن يقام هذا الحدث الضخم في فيجاس في الفترة من 9 إلى 12 يناير. ما هي أخبار السيارات التي يمكنك توقعها هذا العام؟ حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، ستصبح الأمور أكثر كهربائية. دعونا ندخل في ذلك.

1. مكهربة وليست آلية

كان السوق قاسياً بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة بينما أصبحت السيارات الكهربائية أكثر شعبية من أي وقت مضى. وتوقع موقع Tech Radar أن يركز معرض CES 2024 بشكل كبير على السيارات الكهربائية مع تجنب الأتمتة، خاصة بالنظر إلى إعلان شركة فورد العملاقة للسيارات العام الماضي أنها ستبتعد عن التكنولوجيا ذاتية القيادة بالكامل. تكبدت كل من فورد وجنرال موتورز خسائر فادحة بسبب التكنولوجيا الآلية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية من حوالي 3 ملايين في عام 2020 إلى أكثر من 10 ملايين في عام 2023، حسبما أشار موقع Tech Radar. لقد تحدث السوق ومن المرجح أن يعكس معرض CES 2024 هذه الحقيقة.

2. التكنولوجيا التي يمكنك استخدامها بالفعل

تحب شركات السيارات الإعلان عن الأشياء التي في الطريق. كم مرة رأيت، على سبيل المثال، سيارة "اختبارية" لم تصبح حقيقة على الإطلاق؟ في العام الماضي في معرض CES، على سبيل المثال، أعلنت شركة BMW عن سيارة ذات مفهوم متغير اللون ولم يتم طرحها في الشوارع.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال في عام 2024. في نفس المقالة، توقع جيريمي كابلان من Tech Radar أنه "سيكون هناك الكثير من تقنيات العالم الحقيقي المعروضة في معرض CES 2024، وهي أشياء فعلية يمكنك شراؤها اليوم لسيارتك الفعلية التالية."

3. لدى هوندا سيارات كهربائية جديدة قادمة

واستمرارًا للموضوع، يقال إن شركة هوندا تخطط لإسقاط سيارات كهربائية جديدة في معرض CES. أعلنت شركة السيارات اليابانية العملاقة أنها ستعرض لأول مرة "نماذج سلسلة EV العالمية والعديد من التقنيات الرئيسية التي توضح التحول الكبير الذي تشهده هوندا حاليًا". التفاصيل نادرة ولكن من الآمن أن نفترض أن الإعلان يوم الثلاثاء 9 يناير سيكون كبيرًا.

4. السيارات النموذجية

قد تحصل على المزيد من التكنولوجيا التي يمكنك استخدامها فعليًا، لكن صانعي السيارات ما زالوا يحبون صنع مركبات نموذجية. لقد حصلنا بالفعل على نظرة خاطفة على واحدة. أسقطت هيونداي بالفعل معاينة لسيارتها النموذجية Mobion، والتي تسمح لجميع عجلاتها بالدوران بشكل مستقل وستظهر لأول مرة في معرض CES 2024.



5. ليس الكثير من الذكاء الاصطناعي

في حين أن معرض CES 2024 قد يركز بشكل عام على الذكاء الاصطناعي، فقد تكون صناعة السيارات استثناءً لهذه القاعدة. ففي نهاية المطاف، لا يمكنك المخاطرة بتكنولوجيا غير موثوقة - وهو الذكاء الاصطناعي حتى الآن - في شيء خطير مثل السيارة. لا تتوقع مركبات تعمل بالذكاء الاصطناعي حتى الآن. كتب موقع Automotive News: "يتوقع الخبراء أن تقوم الشركات بعرض الذكاء الاصطناعي في السيارات في التطبيقات ذات المخاطر المنخفضة مثل تخصيص المركبات".