LG تقدم جهاز عرض 4K في CES 2024

أعلنت شركة LG للتو عن أحدث أجهزة العرض بدقة 4K، وهو CineBeam Qube. ستكشف النقاب رسميًا عن جهاز العرض في معرض CES 2024 في أوائل شهر يناير، لكن الشركة تعطي المستهلكين الفضوليين نظرة مبكرة. يحتوي CineBeam Qube على الكثير من الأجراس والصفارات عالية التقنية، ولكن بتصميم أنيق تسميه LG "الحد الأدنى". وهناك أيضًا مقبض يشبه الكرنك.

نعم هذا الشيء لديه مقبض حقيقي. تم تصميم CineBeam Qube لسهولة الحمل. إنه خفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه حوالي ثلاثة أرطال، وعامل الشكل المربع يجعل من السهل وضعه في أي مكان تقريبًا. يساعد المقبض القابل للدوران 360 درجة أيضًا في تحديد موضعه. تصفه LG بأنه "أحد أصغر أجهزة العرض المتوفرة."

بالطبع، الجزء الأكثر أهمية في أي جهاز عرض هو الإسقاط. يعرض Qube صورًا بدقة 4K UHD (3840 × 2160) يصل حجمها إلى 120 بوصة. يوجد مصدر ضوء ليزر RGB ونسبة تباين تبلغ 450.000:1 وتغطية بنسبة 154 بالمائة للتدرج اللوني DCI-P3. مع هذه المواصفات، ستظهر تلك الحلقة من Reacher حقًا.

عند الحديث عن محتوى البث، يعمل جهاز العرض على LG webOS 6.0 ويوفر الوصول إلى جميع خدمات البث الكبيرة، بما في ذلك Prime Video وDisney+ وNetflix وYouTube. ومع ذلك، فإن Prime Video على وشك فرض الإعلانات على الجميع، ولا شيء يفسد حفل السينما القائم على جهاز العرض أكثر من الإعلانات.

يشتمل جهاز العرض هذا أيضًا على وظيفة رسم خرائط الصور الخاصة بالشركة، والتي تقوم بتخطيط المساحة الخاصة بك وتعرض صورة فوق كل شيء. هذا لخلق أجواء فريدة من نوعها، مثل تفجير الغرفة بصورة سماء الليل أو البرية العميقة. بل إنها تتضمن أيضًا خوارزمية ضبط السطوع التلقائي من LG، والتي توجد في العديد من أجهزة العرض المتطورة للشركة.

ليس لدى CineBeam Qube تاريخ إصدار ولا توجد معلومات متاحة عن الأسعار. ومع ذلك، فإن LG تجعل جهاز العرض جزءًا كبيرًا من معرض CES الخاص بها، لذلك ربما سنكتشف المزيد في يناير.