طبيب يجري عمليات إجهاض للفتيات ويتخلص من الأجنة بطريقة بشعة

واقعة جديدة تعكس خطورة ظاهرة الإجهاض غير القانوني، ألقت قوات مباحث قسم شرطة الجيزة القبض على طبيب وآخرين، لاتهامهم بإجراء عمليات إجهاض للفتيات، وتخلصهم من الأجنة بطريقة بشعة.

كان المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بمنطقة ساقية مكي بدائرة القسم مفادها العثور على جثة وسط القمامة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة جنين غير مكتمل ملقى داخل صندوق قمامة.

كما جرى فرض كردون أمنى بموقع العثور على الجنين، وبفحص الكاميرات تبين قيام فتاة وسيدة وسائق توك توك بالتخلص من الجنين وجرى ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمت خطبتها من أحد الأشخاص وتم فسخ الخطبة بعد فترة، ومن ثم تمت خطبتها من شخصًا آخر.

وبعد فترة قامت بمغافلة خطيبها وعادت لمحادثة ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه واقامت معه علاقة آثمة أسفرت عن حملها سفاحًا

وأضافت التحريات أن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء بمنطقة خاتم المرسلين بالعمرانية وأجرت لها عملية إجهاض، واستعانت الأم بخطيب نجلتها الأخري "سائق توك توك" للتخلص من الجنين والقاؤه بصندوق قمامة بدائرة قسم الجيزة.



وتم القبض على الطبيب و الممرضة التى تساعده فى ارتكاب جرائمه الآثمة كما تم إلقاء القبض على مالك المنزل الذي استأجر منه العيادة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.