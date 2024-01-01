الإثنين 01 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جنرال إسرائيلي: جيش الاحتلال يغرق داخل غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال جنرال سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق بريك، إن الجيش يبتعد عن تحقيق أهداف الحرب ويغرق أكثر فأكثر في وحل غزة"، داعيا إلى إعادة النظر بمسار الحرب، على حد قوله.

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وكتب بريك في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين: "مع مرور الوقت، نبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق أهداف الحرب: القضاء على حماس وإطلاق سراح المختطفين، ونغرق أكثر فأكثر في وحل غزة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

 

وأضاف: "هناك مواقف في الحرب يجب إعادة النظر في مسار العمل فيها، وهذا بالضبط الوضع الذي وصلنا إليه، واليوم يتضح للجيش أنه في هذه المرحلة لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي نسعى من أجله، لقد ذهب إلى الحرب – القضاء على حكم حماس وقدرتها على مواصلة القتال"، على حد تعبيره.

 

وأشار إلى أنه "حتى لو دمرنا أكثر من ألف عمود (مداخل أنفاق)"، فإن لدى حماس آلافًا أخرى، "وبالتالي فإن التدمير الجزئي لا يؤثر فعلياً على حركتهم في الأنفاق".

 

وأوضح أن استمرار قتال الجيش الإسرائيلي بالشكل الحالي في خان يونس، وفي الأحياء والمدن في وسط قطاع غزة، "لا يضيف إلى تحقيق أهداف الحرب. والعكس هو الصحيح، فهذا القتال يكبدنا كل يوم خسائر فادحة: من المتفجرات والأفخاخ التي يزرعونها لنا والصواريخ المضادة للدبابات التي تطلق علينا"، على حد زعمه.

 

ورأى أن "أعضاء الحكومة من اليمين المتطرف يعلنون ليل نهار أن القتال داخل قطاع غزة يجب أن يستمر بكل قوته حتى هزيمة حماس، بينما يتجاهلون الحقائق على الأرض ويعيشون واقعاً زائفاً".

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