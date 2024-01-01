الإثنين 01 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الباكستاني: 2023 كان حافلا بالعنف والعدوان الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد غزة

أنور الحق كاكر
أنور الحق كاكر

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر، اليوم الاثنين، الشعب الباكستاني بالعام الجديد .

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وأشار رئيس الوزراء الباكستاني في رسالة إلى الشعب، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية  إلى أن عام 2023 كان حافلا بالعنف والعدوان الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أهالي غزة الأبرياء. 

وأعرب عن أمله في أن يلعب المجتمع الدولي دورا في ضمان السلام في فلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية. 

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عزم حكومته على جعل باكستان مركزا للتنمية والازدهار في العام الجديد، مضيفا أن عام 2024 مهم بالنسبة للدولة في تصميمها على تحقيق أهداف السلام والاقتصاد القوي.

 

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلى 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 مصابا.

 

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بحق عائلات كاملة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

يأتي ذلك، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ86 من العدوان على القطاع.

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