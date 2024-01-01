إصابة شخص في حادث تصادم بطوخ

اصيب شخص فى تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى على طريق عرب الغديري – طوخ دائرة مركز شرطة طوخ اسفر الحادث عن اصابة قائد الدراجة وتم نقله الى المستشفى فيما تم التحفظ على الدراجة والسيارة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من المستشفى بوصول " جمال م ي " مصابا بنزيف فى المخ والبطن وفى غيبوبة، وتم إخطار مدير أمن القليوبية.



انتقل رئيس مباحث المركز وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية قيادة المصاب وسيارة ملاكى بمدخل قرية السبيل على طريق عرب الغديرى – طوخ بسبب الشبورة ما اسفر عن اصابة قائد الدراجة وتم نقلة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم.

حبس عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالخانكة

في سياق مسبق قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحوزتهما أسلحة نارية وآلية وذخائر ومواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لبيان القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها.

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، بتداول فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص حاملًا سلاح ناريا، مصحوبا بتعليقات متضمنة مزاولة ذلك الشخص نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث؛ توصل إلى أن المتهم عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، وتبين ممارسته نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته عنصر إجرامى آخر، له معلومات جنائية وضبط بحوزتهما بندقية آلية 2 بندقية خرطوش و4 فرد محلى و2 طبنجة محدثة صوت و2 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكميات من المواد المخدرة "الحشيش الهيروين والآيس.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.