الجزار يجرى زيارة لمستشفى القناطر الخيرية العام

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية بعمل زيارة لمستشفي القناطر الخيرية العام مساء أمس.

وأثناء الزيارة تفقد سيادته قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأمراض العصبية والسكتة الدماغية الذي تم تشغيله مؤخرا.

كما اطمأن علي كافة الاستعدادات لزيارة هيئة الاعتماد والرقابة من أجل التسجيل والاعتماد.

ووجه بتشكيل لجنة معايشة دائمة بالمستشفي مكونة من فريق الجودة، فريق مكافحة العدوي ، والسلامة والصحة المهنية وبرئاسة مدير المستشفي لمتابعة التجهيز لاستقبال زيارة هيئة الاعتماد والرقابة.

كما كلف مدير إدارة المستشفيات بتشكيل لجنة مماثلة بالمديرية برئاسته، وبعضوية كافة الأفراد المعنيين للمتابعة اللصيقة لتجهيز المستشفي للزيارة.

كما اجتمع برئيس التمريض ووجه بالتوزيع الأمثل لفريق التمريض بالمستشفي، ورافق وكيل الوزارة أثناء زيارته والدكتور

محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد سعيد مسئول الرعايات بالمديرية، وفي وجود الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي.