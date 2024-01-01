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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وفاة والدة المطربة لطيفة.. والدفن في تونس غدًا

لطيفة
لطيفة

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بجانبها في احدى مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

وقررت لطيفة، دفن جثمان والدتها في بلدها تونس صباح غد الثلاثاء، إذ تنهي إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وكانت لطيفة، قد دونت أكثر من تدوينة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن لطيفة حصلت مؤخرا على جائزة "الريادة" في الغناء من مهرجان دير جيست ختام 2023، ولكنها اعتذرت عن الحضور بسبب مرض والدتها، ومصاحبتها لها في أزمتها الصحية.

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