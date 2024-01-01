طنطا يتوجة إلي أسوان اليوم استعدادًا لمواجهة الاربعاء

يتوجه اليوم الاثنين الفريق الأول بنادي طنطا الرياضي الي مدينة أسوان وذلك للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة أبناء زهرة الجنوب في دوري المحترفين لكرة القدم حيث فضل عمرو أنور المدير الفني للفريق إقامة مران الفريق علي ملعب نادي طنطا في الثانية ظهرا ثم التوجة إلي أسوان في الرابعة عصرا بعد تناول وجبة الغذاء.





وتخلف عن السفر مع الفريق بداعي الإصابة رباعي الفريق .. حسام غالي ، محمد حسام الشرخة ، شريف مجدي ، محمد جمال ميدو ويلتقي طنطا مع أسوان الأربعاء المقبل علي ملعب الأخير في الثانية والنصف عصرا.

وسوف يتم نقل اللقاء علي الهواء عبر قنوات اون تايم سبورت.

مصر في أمم أفريقيا ..

يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها المقبلة بدولة كوت ديفوار ، والتي تنطلق خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

ومن المقرر إذاعة المواجهات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الفضائي لمواجهات البطولة الأفريقية ، على أن تأتي أولى المواجهات للمنتخب الوطني أمام موزمبيق في تمام السابعة مساء يوم الأحد 14 يناير بتوقيت القاهرة.