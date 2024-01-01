الشباب والرياضة: بروتوكول تعاون لدعم وتمويل المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين

وقعت وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، اليوم الاثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتمويل المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي سيعقد في القاهرة، مصر، خلال الفترة من (١٧-٢٣) أغسطس ٢٠٢٤.

قام بتوقيع البروتوكول ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ومن جانب مؤسسة مصر الخير الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، والدكتور محمد عمر المفوض الدولي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمدير التنفيذي للمؤتمر الكشفي العالمي.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "إن توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير والاتحاد العام للكشافة والمرشدات يعكس حرص الدولة المصرية على دعم الأنشطة الكشفية، والمساهمة في تنظيم المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي يُعد حدثاً هاماً على مستوى العالم، حيث يعقد كل ثلاث سنوات، ويُعد أهم حدث كشفي عالمي، ويعتبر الهيئة الحاكمة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية".

أضاف وزير الشباب والرياضة: "إن المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين سيمثل فرصة عظيمة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الكشفية"، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيساهم في تعزيز العمل الكشفي في مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين ناجحاً على جميع الأصعدة، وأن يترك بصمة إيجابية في تاريخ الحركة الكشفية العالمية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤتمر، بما يسهم في نجاحه وتحقيق أهدافه.

أشار "صبحي" إلي أن وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المعنية بالشباب والنشء وتسعى إلى المساهمة في تأهيلهم ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة في إطار عالم متغير من خلال توفير فرص النمو المتكامل والنهوض بالمستوى الثقافي والعلمي للنشء والشباب.

وتابع وزير الشباب أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة المختلفة والتأهيل نحو المشاركة السياسية الفعالة وتعظيم استثمار الأوقات الحرة، بالإضافة إلى غرس القيم المميزة للشخصية المصرية والانتماء وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ورعاية الموهوبين والمبتكرين علمياً بما فيه خدمة النشء والشباب والمجتمع، مع التأكيد على أن هذه الأنشطة تمثل عملية تربوية شاملة تتطلب تعاون كافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وخلال كلمته، أشاد الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، من أجل شباب مصر ومن أجل خدمة الرياضة بما يعود بالنفع علي البلاد، موضحاً أن الدكتور أشرف صبحي يقود الوزارة في اتجاه البناء والتعمير والتجديد بدون حد.

وأوضح الدكتور علي جمعة أنه انضم للحركة الكشفية منذ الصغر، وكان كشافا منذ أن كان عمره 9 سنوات، موضحاً أن مصر لأول مرة تستضيف هذا الملتقي الدولي.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير:" استضافة هذا الحدث جاءت متأخرة نحو 100 سنة، حيث أن مصر دخلت الحركة الكشفية عام 1914، كما أن مصر من أول وأقدر الدول علي تبني هذه الحركة، فلنبدأ باسم الله وعلي بركة الله تحت قيادة واعية للرئيس عبدالفتاح السيسي لترجع لمصر لمكانتها وريادتها في العالم".



ومن جانبه، أكد خالد عيسوي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للكشافة والمرشدات، أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات يقدر تعاون وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في نجاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، مشيراً إلى أن المؤتمر الكشفي العالمي سيكون فرصة عظيمة لتعزيز التعاون بين الحركة الكشفية المصرية والحركة الكشفية العالمية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات.