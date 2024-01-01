محافظ الشرقية يشيد بجهود الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة 

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية فى التفتيش على 228 منشأة صناعية، وفحص عدد 3299 سيارة، وتحرير عدد 538 محضر حرق مخلفات زراعية، وتنفيذ عدد 770 نشاط توعى وتقييم 1452 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب) وفحص عدد 125 شكوى بيئية.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهود جهاز شؤون البيئة خلال عام2023 م تمثلت في التالي:-

التفتيش على (228) منشأه صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وتحقيقاً للتنمية المستدامة، وفى مجال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لعدد ( 1452 ) نشاط لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص .

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ونشر الوعى البيئى لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات ) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة) قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 770 نشاط توعوى ما بين (ندوات توعوية - ورش عمل - حملات توعية ).

وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك..).

وفى مجال الحفاظ على جودة الهواء تم تنفيذ (45) حملة لفحص عوادم السيارات بمركزى بلبيس والزقازيق وتم فحص عدد 1089 سيارة تعمل بالبنزين حيث تبين مطابقة عدد 1068 سيارة ومخالفة عدد 21 سيارات ، كما تم فحص عدد 2210 سيارة تعمل بالسولار حيث تبين مطابقة عدد 1730 سيارة ومخالفة عدد 480 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

كما تم تكثيف حملات المرور بنطاق المحافظة لمنع حرق المخلفات الزراعية وتم تحرير (538) محضر مخلفات زراعية بمراكز (لزقازيق وابوحماد وبلبيس وكفر صقر واولاد صقر) طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020.

واستجابة لشكاوى المواطنين فى مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، قامت ادارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 125شكوى بيئية متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أنه في إطار استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد وحرصًا من المحافظة على تقديم كل الخدمات العامة لجموع المواطنين والأخوة المسيحين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كتاباً دورياً رقم 16 لسنة 2023 لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات وكل الجهات المعنية بالإجراءات اللازم اتخاذها وتنفيذها بكل دقة والتي جاءت على النحو الآتي:-

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم.

ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث على الفور وأخطار معالي المحافظ بها.

أكد محافظ الشرقية تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين فضلاً عن ضرورة تواجد طاقم إدارى وفني بمرافق: (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية) بمواقعهم خلال فترة الأعياد وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وبمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات بنطاق المحافظة واستمرار حملات رفع الاشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

وكلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة فضلاً على التنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدرويات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكل المخالفات ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق أقصى سيولة لحركة المركبات فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة وإجراءات التأمين للكنائس والمنشآت المهمة والحيوية بنطاق المحافظة.

وفي الختام قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، التهنئة للأخوة المسيحين ولجموع المواطنين بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.