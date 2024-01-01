الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة النيابة العامة

النيابة العامة
النيابة العامة

في ضوء استراتيجية النيابة العامة نحو التحول الرقمي، تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية.

عقد النائب العام، لقاءً مع نقيب المحامين، أطلق سيادته من خلاله المرحلة الأولى من "خدمات النيابات الجنائية"، التي تقدم النيابة العامة من خلالها -عبر بوابتها الإلكترونية-، خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية؛ كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص.

على أن تكون تلك المرحلة مرحلة تجريبية، تجري بنيابات محافظة الإسماعيلية. هذا وسوف يعلن تباعًا عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.

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