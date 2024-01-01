الأزهر يواصل افتتاح الأروقة لتصل إلى 1026 فرعًا

حصاد الجامع الأزهر ٢٠٢٣..

واصل الجامع الأزهر في عام 2023 جهوده في مختلف المجالات، مكثفا عمل الأروقة، فضلا عن المجالس الحديثية والمقارئ وإدارة الشؤون الدينية، وكذلك شرح كتب التراث، والبرامج الموجهة للمرأة، كما شهد عام ٢٠٢٣ تنفيذ خطة دعوية متكاملة في شهر رمضان المبارك، وغيرها من الفعاليات، وجاء حصاد الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف خلال عام ٢٠٢٣م على النحو التالي:

إدارة شؤون الأروقة:

شهد رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر وجميع المحافظات جهدا ونشاطا كثيفا في ٢٠٢٣م، حيث تابع واستكمل برنامج التعليم عن بعد، ليكون مجموع الحلقات (11823) حلقة أسبوعيًّا، كما شهدت محافظات مصر والجامع فروعا جديدة لرواق الطفل لحفظ القرآن الكريم، بداية من سن ٥ سنوات، حتى ١٣ سنة، وقد بلغ إجمالي عدد الفروع التي تم افتتاحها حتى الآن (1026) فرعًا، وعدد المحفظين ٤٢١٥ وعدد الحلقات ٢١٧٤٠ حلقة أسبوعيا، وعدد الدارسين ١٦٤٢٠٤، فيما بلغ عدد المحفظين في رواق القرآن الكريم للكبار ٥٨٤، وعدد الحلقات ٢٩٥٩ حلقة أسبوعيا، وبلغ عدد الدارسين ٢٧٣٤٣، وقد خضع للاختبار عدد 2300 من الدارسين ممن أتموا ختم القرآن الكريم، وبرامج التجويد والقراءات وجارٍ استخراج شهادات لهم.

واستوعب رواق التجويد والقراءات للكبار بالجامع الأزهر وجميع المحافظات ٣٠ محفظا، وبلغ عدد الحلقات ٥٧ أسبوعيا، وعدد الدارسين ٤٣٨، وبلغ عدد المحاضرين في رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية (مباشر وعن بعد)، ١٩٥ محاضرا، بواقع ٣٦٠ محاضرة أسبوعيا، وبلغ عدد الدارسين فيه ٢٢٤٠٠ دارس، فيما حظى رواق الخط العربي على اهتمام كبير، حيث انطلقت الدراسة بالمرحلة الأولى لرواق الخط العربي -المستوى الأول- بقيادة نخبة من أمهر أساتذة الخط بمصر والعالم العربي لتعليم ١٠٦ دارس بواقع ٦ محاضرات أسبوعيا.



وحدة الشعائر الدينية بالجامع الأزهر الشريف:

كلف الجامع الأزهر معلمي القرآن بالجامع بجانب إمامة الصلاة؛ بحلقات تحفيظ القرآن الكريم (عن بعد) عبر برنامج (Microsoft Teams)، إضافة إلى تكليفهم بالمقرأة اليومية برواية حفص، صباحاً وإحدى الروايات العشر، مساءً، وقد بلغ عدد المقارئ (36) مقرأة أسبوعيًّا.





المجالس الحديثية والمقارئ:









البرامج الموجهة للمرأة:



بدء البرامج التوعوية الموجهة للمرأة، في شكل دورات متتابعة تتناول أهم قضايا المرأة والأسرة، في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، ومجالات الصحة النفسية، والطب، وعلوم الإنسان، ومقتضيات الواقع المعاصر ومتطلباته.





ملتقى الطفل الخلوق النظيف الفصيح:

وتطرق الملتقى لمناقشة، وشرح بعض الأمور الفقهية البسيطة؛ مثل: آداب الاستئذان، وآداب الوضوء، وسننه، وواجباته، وفضائله، وصفته، وذلك بالشرح العملي؛ إيمانا من الجامع الأزهر بدوره الرائد في تربية النشء، على أسس سليمة تتبع المنهج الأزهري المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.

تنفيذ الخطة الدعوية في شهر رمضان المبارك



- إفطار 142 ألف صائم من الوافدين والمصريين.

- الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور ١٠٨3 عامًا على إنشائه، بحضور كوكبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

- الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

- - الاحتفال بذكرى غزوة بدر. الاحتفال بذكرى فتح مكة.

- حفل تكريم المشاركين في تنظيم الإفطار الجماعي للوافدين والمصريين.

- الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك.

- مقارئ الجامع الأزهر برواية حفص عن عاصم و بالقراءات العشر: بإجمالي عدد 208 مقارئ.

- برنامج (رياض الصائمين): بإجمالي عدد 24 درسًا.

- الملتقى الفقهي الفكري للمرأة (رمضانيات نسائية): بإجمالي عدد 24درسًا.

- الملتقى الفقهي والفكري: بإجمالي عدد 24درسًا.

- - صلاة العشاء والتراويح. بالقراءات العشر.

- دروس التراويح: بإجمالي عدد 28 درسًا.





تنفيذ بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة



في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، والذي تم توقيعه في شهر أغسطس 2022م، مستهدفاً ٥٤ مركزًا للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية؛ إذ تم الاتفاق على أن تُتيح وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب لديها؛ لاستضافة أنشطة الرواق الأزهري التثقيفية والتوعوية التي تستهدف النشء



مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف.



قام الجامع الأزهر بتنفيذ مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، وقد تقدم عدد (5684) متسابقًا تم تصفيتهم على مراحل في جميع أنحاء الجمهورية، واختيار أكثرهم إتقانًا للحفظ والتلاوة، وقد بلغ عددهم نحو (130) متسابقا.

تم تكريم الأوائل وقد بلغ عددهم نحو (30) متسابقًا، في حفل مهيب بالمركز الرئيسي لبنك فيصل، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الأزهر الشريف.



الأزهر الشريف ودعم القضية الفلسطينية.



قام الجامع الأزهر بعمل انتفاضة جماعية دعما للقضية الفلسطينية، وتأييدا لقرارات

الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي. فقد قام الجامع الأزهر الشريف، بدوره في

دعم القضية الفلسطينية من خلال ندوات ملتقى المرأة، و ملتقى شبهات وردود، ومن هذه الموضوعات مايلي:

- مكانة القدس في الإسلام.

- دور المسلم تجاه الأزمات المعاصرة.

- سيناء ومكانتها في القرآن الكريم.

- وسائل النصر في الإسلام.