القصير يتابع ملفات حصر القمح والمحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة

في أول يوم عمل بالعام الجديد..

فى أول يوم عمل خلال العام الجديد، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعات عدة مع بعض المسئولين بالوزارة لمتابعة العديد من الملفات المهمة، والتي على رأسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.

ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة

القصير تابع أيضا ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة ووجه بالمرونة في صرفها للمزراعين، وكذلك متابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التى تمنع التلاعب أو التهريب.

وزير الزراعة تابع جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الاخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد، وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات.

القصير تابع كذلك سير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية، وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح.

وكان وزير الزراعة قد تقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولأسرهم، ولجميع المصريين كل الخير والسعادة.

كما تقدم القصير بالتهنئة أيضا للعاملين في الوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير وسعادة ورخاء على الأمتين العربية والإسلامية.

وعلى الشعب المصري مصر العظيم، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ارتفاع معدلات الاداء

ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، الى بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الاداء، والتغلب على كل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومة الامن الغذائي.

في ظل عالم تتشابك فيه الأحداث والأزمات مؤكداً أن وطننا الغالي يستحق منا مضاعفة الجهد والعمل على مدار الساعة.