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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

صالون الأوبرا الثقافي يناقش ندوة عن "قيمة الإنسان" هذا الموعد

صالون الأوبرا الثقافي
صالون الأوبرا الثقافي

يعقد صالون الأوبرا الثقافي ندوة بعنوان "قيمة الإنسان"، وذلك في إطار الفعاليات التنويرية لوزارة الثقافة وضمن النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر حضور خلال الندوة، القس الدكتور ماركوس ناشد مرجان كاهن كنيسة السيدة العذراء بالنزهة والأستاذ بالكلية الإكليريكية، الشيخ مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتى الديار المصرية ويديره الإعلامى حسن الشاذليـ وذلك فى السابعة مساء الآربعاء 3 يناير على المسرح الصغير.

 

أنشطة دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

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