جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لانطلاق المعسكر التحضيري غدًا الثلاثاء، استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويشارك 24 منتخبا في كأس أمم أفريقيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

أما بقية مباريات كأس أمم أفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من ثُمن النهائي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في في كأس أمم أفريقيا

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق - الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: مصر × غانا - الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: كاب فيردي × مصر - الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا

المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

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