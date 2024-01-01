مي عمر تطل بالأحمر الصارخ في ليلة رأس السنة

اعتادت الفنانة مي عمر على مواكبة الموضة لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها ويعكس انتباه متابعيها لأناقتها لتحتفل بـ ليلة رأس السنة على طريقتها الخاصة.

مي عمر تتألق بالريش في ليلة رأس السنة

وتألقت مي عمر بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما ينتمي لقصة الكب، مزينا من الأطراف بالريش، صمم الفستان من قماش الكريب بلون الأحمر الصارخ، مما عكش قوامها الممشوق.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل انسيابي ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

مي عمر

وعلقت على الصور، قائلة: "كل عام وأنتم بخير أيها الجميلون، أتمنى سنة جديدة مليئة بالسلام والمحبة والأهم من ذلك الإنسانية".

مي عمر

يذكر أن الفنانة مي عمر، تعاقدت على فيلم جديد بـ عنوان "الغربان".

فيلم الغربان، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، والعمل إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني.

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.

مي عمر

ممثلة مصرية تخرجت من قسم الصحافة والاعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وقامت بعمل دراسات في المسرح، بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة، وكانت بدايتها الفنية في مجال الإنتاج والإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد،

قررت خوض مجال التمثيل ودرست التمثيل ثم خضعت ل

أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، ثم رشحها للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي. قدمت مي أول أدوارها بعيدًا عن زوجها من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور ودعمها كثيرًا في تلك التجربة الي ان جاء دورها في مسلسل الأسطورة في رمضان ٢٠١٦

ثم بطولة مسلسل ريح المدام. ثم توالت أعمالها الفنية.