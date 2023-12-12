مي عمر ناعمة وجذابة بكلاسيكية الزمن الجميل في مهرجان وشوشة 2023

تملك الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي ذوق راقي يجعلها تختار أزيائها بعناية من توقيع أشهر الماركات التجارية العالمية أو من أبرز مصممي الأزياء في مصر الوطن العربي؛ لتتألق بأرقي الإطلالات مما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها في حفل توزيع الجوائز في مهرجان وشوشة للأفضل لعام 2023.

مي عمر تتألق بأحدث الإكسسوارات في مهرجان وشوشة 2023

مي عمر

وتألقت مي عمر بإطلالة كلاسيكية ناعمة، ممزوجة بالاحتشام والنعومة في آن واحد، من اختيار خبيرة الموضة إسلام متولي، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من قماش ناعم يجمع بين اللونين الأسود والأبيض وحمل توقيع مصممة الأزياء فاطمة الهاشمي.

وأكملت أناقة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس.

أما من الناحية الجمالية، صففت شعرها بطريقة "ريترو" لتضيف لمحة كلاسيكية للفستان ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الداكن في الشفاه.

مي عمر

مي عمر

مي عمر من مواليد 10 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية، تخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة حكاية حياة، والذي تبعته في العام التالي كلام على ورق ثم مسلسل الأسطورة والذي كان من إخراج زوجها محمد سامي.

مي عمر

حياتها

دراستها

التحقت مي عمر بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت قد أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها. بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية. وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

مي عمر

بدايتها الفنية

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه. اتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا. وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح. أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور. وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.