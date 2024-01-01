بيئة الشرقية تفحص 228 منشأة صناعية خلال عام 2023

أكد الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم خلال العام المنقضي 2023 التفتيش على 228 منشأة صناعية، وفحص عدد 3299 سيارة، وتحرير عدد 538 محضر حرق مخلفات زراعية، وتنفيذ عدد 770 نشاط توعوي، وتقييم 1452 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب)، وفحص عدد 125 شكوى بيئية.

ولفت الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن جهود جهاز شؤون البيئة خلال عام 2023 م تمثلت في التفتيش على 228 منشأه صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

ولفت إلى أنه تحقيقاً للتنمية المستدامة، فى مجال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة؛ تم تقييم الأثر البيئي لعدد 1452 نشاط لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وذكر إنه فى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ونشر الوعى البيئى لدى فئات المجتمع المتنوعة؛ قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 770 نشاط توعوى ما بين «ندوات توعوية، ورش عمل، حملات توعية».

وأوضح أنه تنفيذ فى مجال الحفاظ على جودة الهواء 45 حملة لفحص عوادم السيارات بمركزى بلبيس والزقازيق، وفحص عدد 1089 سيارة تعمل بالبنزين، حيث تبين مطابقة عدد 1068 سيارة، ومخالفة عدد 21 سيارات، كما تم فحص عدد 2210 سيارة تعمل بالسولار.

ونوه إلى أنه تبين مطابقة عدد 1730 سيارة ومخالفة عدد 480 سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.