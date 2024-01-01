خلال عام.. قطاع التفتيش والرقابة ينفذ 864 حملة في 25 محافظة ويحيل 837 موظفًا للنيابة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن فرق المتابعة بقطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة قامت على مدار 12 شهرًا بعدد 864 حملة تفتيشية "مخطط ومفاجئ" في 25 محافظة علي المراكز التكنولوجية وفحص شكاوي المواطنين والمرور الليلى للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات برنامج "مشروعك"، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها، ومتابعة الانضباط الإداري، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.

جاء ذلك ضمن نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال عام 2023.

وكشف اللواء هشام آمنة أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات (العامة والإدارية) والشئون القانونية، منها عدد 127 إحالة للنيابة العامة، وعدد 459 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 251 إحالة للشئون القانونية، مشيراً إلى أنه تكليف قطاع التفتيش بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بإعداد خطة مرور علي المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية بالتنسيق كذلك مع وزارة التخطيط، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين للحصول علي رضاهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية إنه ترتب على هذه الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي سرعة إنهاء هذه الطلبات، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه و يعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة آخري، حتي يؤثر ذلك علي أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن جولات قطاع التفتيش المفاجئة تناولت أيضا مراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف علي عدد من الحملات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدي الإلتزام بتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيض الأسعار وتم إتخاذ اللازم من خلال رصد الحملات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش حيث تم تنفيذ 2552 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضر للمخالفين وقد أضافت المحافظات في الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار عدد 774 منفذ وشادر لتقديم الخدمة للمواطنين، كما شملت الحملات المرور علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات والولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وارسالها إلي أماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات بقيمة تتعدى 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.

كما استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة خلال عام 2023، حيث إنه في إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صدر القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، وحضور الاجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجان ولجنة الإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن لجنة الوزارة شاركت في أعمال (22) لجنة من إجمالي 25 لجنة في مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضي بإجمالي (1745) اجتماعا، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطاً، وتعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة، حيث شاركت لجنة متابعة الاعمال الخاصة بالوزارة - لجنة الادارة المحلية فى حضور عدد 140 اجتماعًا منهم (130) اجتماعًا على مدار دور الانعقاد السابق بالإضافة إلى عدد (5) اجتماعات منذ بدء دور الانعقاد الحالي والمشاركة في مناقشة عدد (339) طلب إحاطة فى لجنة الإدارة المحلية.

كما أوضح اللواء هشام آمنة، أن اللجنة شاركت أيضاً فى (2) لجنة فرعية فى لجنة الإدارة المحلية لمناقشة موضوع وحدات الحماية الاجتماعية، وقامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنسيق عمل لجنة الادارة المحلية أثناء الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الإدارة المحلية لعدد (5) محافظات، كما قامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التى وردت ضمن تقارير اللجنة حول الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الادارة المحلية للمحافظات، كما شاركت لجنة الوزارة فى التنسيق مع القطاعات المختلفة والمحافظات لحضور اجتماعات اللجنة التى عقدتها لقياس الأثر التطبيقي لـ(5) قوانين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حققت العديد من التوصيات الخاصة باللجنة والتي تضم خبرات كبيرة و تقوم بتحركات واعية في جميع ملفات العمل، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية متميزة ونحن معاً على الأرض نعمل من أجل المواطن.